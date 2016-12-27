шо нового

Перерождение Перерождение 27.12.2016 Если музыка рождается из тишины, значит, это кому-нибудь нужно, значит, так решено — иногда без участия музыканта, а он выступает лишь проводником. Просто голым нервом донесения эмоционального поля на уровне вибрации звуков и смысла слов.
Равновесие воды и ветра Равновесие воды и ветра 19.12.2016 Андрей Тарковский — это целая эпоха в кинематографе и подобной уже никогда не будет. Творчество его довольно отчетливо делится на три периода. Первый — фильмы, условно говоря, начала пути — начиная с «Убийц» и заканчивая лентой «Ташкент — город хлебный». Второй начался с «Соляриса» и закончился «Сталкером». Третий — фильмы, снятые в Италии и Швеции.
Независимость на карте родины Независимость на карте родины 19.12.2016 Независимость — это постоянная величина существования живого организма. В музыке она сродни воздуху, переполняющему легкие вибрациями звукового непокоя. Мы выбрали три независимые творческие единицы, которые идут, не огладываясь. И цельно чувствуют себя в данный момент.
Кіно для стриманого єврооптимізму, або Європа, якої не знаємо Кіно для стриманого єврооптимізму, або Європа, якої не знаємо 12.12.2016 Слово «Європа» останніми роками не залишає в Україні байдужим майже нікого. У когось воно викликає гарячкову надію на магічне «пакращення», у когось — первісний жах перед ордами геїв у шкіряних бікіні.
Крутятся диски Крутятся диски 04.12.2016 Есть понятие группа, а есть совсем другое понятие — супергруппа, есть понятие альбом, а есть суперальбом.
Попередня програма XVI міжнародного книжкового ярмарку МЕДВІН: Книжковий світ» Попередня програма XVI міжнародного книжкового ярмарку МЕДВІН: Книжковий світ» 28.10.2016 4 – 6 листопада
НСК Олімпійський, зал № 2
ЖУРНАЛ «ШО». №11-02(133-136) 2017
тема РЕБЯТАМ
О ЗВЕРЯТАХ Дмитрий Бавильский беседует по душам с одним из самых скандальных современных художников-акционистов, киевлянином, проживающим нынче в Москве, Олегом Куликом...
11-02(133-136) 2017

шо смотреть

«...мир, который уходит»
Василий Шульженко — художник не из простых; кажется, никто не упрекал его в недостатке техники, разве что во времена перестройки.
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Уличный фото-
граф Сычев
Первая важная случайность произошла с ним еще в советское время в Казани, когда он вдруг продал саксофон и купил «Зенит»...
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шо слушать

Ласкаво просимо до ZombieLand-у!
Ми живемо серед зомбі, які цілковито втратили контроль над своєю свідомістю і своїм тілом і підкоряються наказам таких самих зомбі, як вони самі.
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Королевство живых зеркал
Мое знакомство с творчеством Аниша Капура произошло 10 лет назад на парижской ярмарке современного искусства FIAC. Я уже второй час бродил по лабиринту ее бесчисленных стендо...
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шо читать

Спасение рядового Рая
Одесский художник Евгений Петров рассказывает о деточудовищах и важности сострадания в мире, где рождаются равнодушные существа с дебильными лицами.
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Шрам иррационального
Живописец Дино Валлс (Dino Valls) давно на короткой ноге с философией, латинским языком и искусством эпохи Возрождения.
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ШОИЗДАТ.№11-02(133-136) 2017

Першi Українськi Роботи (уривок з роману)

РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ.
АНОНІМНИЙ ВЛАСНИК СПЕРМИ

Олені набридло щовечора приходити та чекати, поки Петро ворухне повіками. Всі датчики мовчали. Одного разу їй здалося, що вона сидить поруч із мумією. «Але мумія колись була живою людиною, — подумала Олена, — а Петро ж не був… Значить, тепер це не мумія, а просто деталі. Але від людей після смерті теж лишаються тільки деталі. Скелет — це ж каркас». Після того, як Андрій пішов і забрав усі гроші, Олена влаштувалась на роботу виправляти помилки у стрічці новин, яку формували новітні алгоритми. Іноді вони заплутувались і видавали дуже дивні повідомлення. Ось, наприклад, одне з них.

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19:25/05.02.2017 автор: Олег Шинкаренко (Київ)

Натюрморты войны

(новелла из романа «Долгота дней», написанного в течение 2014–2015 годов; готовится к публикации перевод на украинский язык в издательстве «Видавництво Старого Лева»)

Что такое натюрморт? Мертвая природа. Кому она нужна в Киеве, тем более во время войны? Конечно, у Сеньки Барича, кроме натюрмортов, было целое портфолио рекламных работ. Он ведь и фотограф, и креатор, и дизайнер, и верстальщик. Он — все что угодно. Но как раз всех кого угодно этим летом в Киеве было хоть пруд пруди. Куда ни пытался пристроиться он в этом бестолковом и прекрасном городе, ничего не выходило. На то, чтобы стать киевлянином, Барич убил кучу времени и все свои сбережения. Настал момент, когда его попросили съехать с квартиры.

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20:08/05.02.2017 автор: Владимир Рафеенко (Донецк — Киев)

Вот так

Почему эту старуху подложили ей в палату, Марьяна понять не могла. Сама она лежала здесь по праву. Её муж был очень серьёзным человеком. Начальником райотдела милиции. И в городе он мог всё. Или почти всё. А уж обеспечить отдельную палату законной супруге — это как два пальца…

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20:15/05.02.2017 автор: Александр Хургин (г. Кемниц, Германия)

О сексуальной подоплёке книгообмена

О сексуальной подоплёке книгообмена
«Как ужасно обманывает любовь, когда
она у нас начинается не с женщиной <…>»
Марсель Пруст

Я не реалист. Ситуации, которые мне интересны и которые я описываю (ложатся под перо, да?), как правило, маргинальны, эксцентричны и не имеют никаких отношений с привычной реальностью.

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20:23/05.02.2017 автор: Андрей Краснящих (Харьков)

И наши бабы каменные с нами

возражение

о чем ты ползешь терпеливый инсект
по темной вечерней дороге
презрев утешения культов и сект
членистые мучая ноги
четыре передние задние две
с антеннами на голове

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20:28/05.02.2017 автор: Алексей Цветков (Нью-Йорк)

Сучасна українська поезiя / Современная украинская поэзия

Олександр Корж (Київ)

* * *

він дзвонить і вона
радіє і танцює
він пише і вона
ховає теплий сміх
і тут крім них обох
нікого не існує
тож ангели згори
рівняються на них

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20:39/05.02.2017

смотреть&видеть видеоархив

13:21/23.05.2016 комментарии >>>(0)

звуки&паузы аудиоархив

15:44/21.06.2015 комментарии >>>(0)

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