Коли темного листопадового ранку 1944 року Рудольф виїздив зі свого дому на вулиці Анталівській в Ужгороді, його переповнювало ейфорійне відчуття, ніби він усіх переграв. Чоловік енергійно крутив педалі велосипеда, намагаючись не порушувати світанкової тиші. Осінній холод додавав бадьорості, місто спало, або — навчене війною — вдавало, що спить, і самотній мандрівник упевнено розсікав сутінки бічних вулиць, оминаючи потенційні патрулі. Біля лісу на околиці міста його мав зустріти брат, метикуватий хлоп, якому вдавалося знайти себе за кожної влади. Ось і тепер він узявся допомогти з фальшивими документами, що мали уможливити Рудольфові втечу на Захід. Аґостон, так звали брата, вже встиг знюхатися не лише з офіцерами Красної Армії, а й навіть із нишпорками із НКВД, завоювавши їхню довіру розповідями про пересування мадярського війська. Так само, як колись мадярам, що прийшли в Ужгород на зміну чехословакам, виказував лояльних до Праги мешканців міста. Люди про нього злословили, але Рудольфу не залишалося іншого вибору, ніж вдатися до послуг брата, який у ті непевні часи міг залагодити будь-яку справу.