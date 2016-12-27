(новелла из романа «Долгота дней», написанного в течение 2014–2015 годов; готовится к публикации перевод на украинский язык в издательстве «Видавництво Старого Лева»)

Что такое натюрморт? Мертвая природа. Кому она нужна в Киеве, тем более во время войны? Конечно, у Сеньки Барича, кроме натюрмортов, было целое портфолио рекламных работ. Он ведь и фотограф, и креатор, и дизайнер, и верстальщик. Он — все что угодно. Но как раз всех кого угодно этим летом в Киеве было хоть пруд пруди. Куда ни пытался пристроиться он в этом бестолковом и прекрасном городе, ничего не выходило. На то, чтобы стать киевлянином, Барич убил кучу времени и все свои сбережения. Настал момент, когда его попросили съехать с квартиры.