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ШОИЗДАТ.№9-10(131-132) 2016
Королева рами
Коли темного листопадового ранку 1944 року Рудольф виїздив зі свого дому на вулиці Анталівській в Ужгороді, його переповнювало ейфорійне відчуття, ніби він усіх переграв. Чоловік енергійно крутив педалі велосипеда, намагаючись не порушувати світанкової тиші. Осінній холод додавав бадьорості, місто спало, або — навчене війною — вдавало, що спить, і самотній мандрівник упевнено розсікав сутінки бічних вулиць, оминаючи потенційні патрулі. Біля лісу на околиці міста його мав зустріти брат, метикуватий хлоп, якому вдавалося знайти себе за кожної влади. Ось і тепер він узявся допомогти з фальшивими документами, що мали уможливити Рудольфові втечу на Захід. Аґостон, так звали брата, вже встиг знюхатися не лише з офіцерами Красної Армії, а й навіть із нишпорками із НКВД, завоювавши їхню довіру розповідями про пересування мадярського війська. Так само, як колись мадярам, що прийшли в Ужгород на зміну чехословакам, виказував лояльних до Праги мешканців міста. Люди про нього злословили, але Рудольфу не залишалося іншого вибору, ніж вдатися до послуг брата, який у ті непевні часи міг залагодити будь-яку справу.Читать дальше...
Про таких кажуть: голі
фальшиві друзі і кохані
навіть фальшиві друзі перекладача
колись стають просто друзями:
ти кажеш «kochana» —
і в мені вибух показує шляпку гриба
я питаю, чи ти не п’яний?
чи ти знаєш, що українською означає це слово?
адже є ще «kochanie»
що казав мені вчора
як до зовсім маленької
Берегова лiнiя
* * *
жінка з легкими повіками жінка з чіткими рухами
щодня рахує метеликів щоночі спілкується з духами
якби вона тільки бачила вогонь що в мені роздмухує
носить старі годинники не довіряючи жодному —
час протікає нею у забутті німотному…
Двенадцать элегий
ЭЛЕГИЯ ПЕРВАЯ
Веришь ли, снова сквозь полупрозрачные облака
рассиялось бельмо луны ртутным светом, Господне око.
Жизнь ли сужается, как замерзающая река,
и становится твердью заснеженной, одинокой?
Или же кругозор налима, по глупости вмёрзшего в лед,
сжимается? Или ревниво рыбак проверяет снасти
для подлёдного лова? На автопилоте крейсирует ночной самолет.
В старости, говорят, утихают страсти:
лакомишься карамазовским коньячком со льдом,
переживаешь, что нет писем от взрослого сына.
Прибывает житейская мудрость, обустраивается дом,
подрастает высаженная осина.
Помнишь, был такой пожилой персонаж из отдаленной земли
Уц? Неудачник, зато непременный участник очных
ставок с Богом. Выздоровел от проказы. Перестал валяться в пыли.
Обзавелся новой семьей и т.д. — смотри известный первоисточник.
Когда ее папуля заполз в ее кроватку
Вилка
Этот странный предмет, должно быть,
Выполз прямо из ада.
Он напоминает птичью лапу,
Заверченную вокруг шеи каннибала.
Пока держишь это в руке,
Пока втыкаешь это в кусок мяса,
Можно вообразить и всю птицу:
Ее голова, напоминающая твой кулак,
Огромна, лыса, бесклюва и слепа.
Из «Ранних избранных стихотворений»
(George Brazillier, 1999)