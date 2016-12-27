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ШОИЗДАТ.№11-02(133-136) 2017
Першi Українськi Роботи (уривок з роману)
РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ.
АНОНІМНИЙ ВЛАСНИК СПЕРМИ
Олені набридло щовечора приходити та чекати, поки Петро ворухне повіками. Всі датчики мовчали. Одного разу їй здалося, що вона сидить поруч із мумією. «Але мумія колись була живою людиною, — подумала Олена, — а Петро ж не був… Значить, тепер це не мумія, а просто деталі. Але від людей після смерті теж лишаються тільки деталі. Скелет — це ж каркас». Після того, як Андрій пішов і забрав усі гроші, Олена влаштувалась на роботу виправляти помилки у стрічці новин, яку формували новітні алгоритми. Іноді вони заплутувались і видавали дуже дивні повідомлення. Ось, наприклад, одне з них.Читать дальше...
Натюрморты войны
(новелла из романа «Долгота дней», написанного в течение 2014–2015 годов; готовится к публикации перевод на украинский язык в издательстве «Видавництво Старого Лева»)
Что такое натюрморт? Мертвая природа. Кому она нужна в Киеве, тем более во время войны? Конечно, у Сеньки Барича, кроме натюрмортов, было целое портфолио рекламных работ. Он ведь и фотограф, и креатор, и дизайнер, и верстальщик. Он — все что угодно. Но как раз всех кого угодно этим летом в Киеве было хоть пруд пруди. Куда ни пытался пристроиться он в этом бестолковом и прекрасном городе, ничего не выходило. На то, чтобы стать киевлянином, Барич убил кучу времени и все свои сбережения. Настал момент, когда его попросили съехать с квартиры.Читать дальше...
Вот так
Почему эту старуху подложили ей в палату, Марьяна понять не могла. Сама она лежала здесь по праву. Её муж был очень серьёзным человеком. Начальником райотдела милиции. И в городе он мог всё. Или почти всё. А уж обеспечить отдельную палату законной супруге — это как два пальца…Читать дальше...
О сексуальной подоплёке книгообмена
О сексуальной подоплёке книгообмена
«Как ужасно обманывает любовь, когда
она у нас начинается не с женщиной <…>»
Марсель Пруст
Я не реалист. Ситуации, которые мне интересны и которые я описываю (ложатся под перо, да?), как правило, маргинальны, эксцентричны и не имеют никаких отношений с привычной реальностью.Читать дальше...
И наши бабы каменные с нами
возражение
о чем ты ползешь терпеливый инсект
по темной вечерней дороге
презрев утешения культов и сект
членистые мучая ноги
четыре передние задние две
с антеннами на голове
Сучасна українська поезiя / Современная украинская поэзия
Олександр Корж (Київ)
* * *
він дзвонить і вона
радіє і танцює
він пише і вона
ховає теплий сміх
і тут крім них обох
нікого не існує
тож ангели згори
рівняються на них