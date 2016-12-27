шо нового

Перерождение Перерождение 27.12.2016 Если музыка рождается из тишины, значит, это кому-нибудь нужно, значит, так решено — иногда без участия музыканта, а он выступает лишь проводником. Просто голым нервом донесения эмоционального поля на уровне вибрации звуков и смысла слов.
Равновесие воды и ветра Равновесие воды и ветра 19.12.2016 Андрей Тарковский — это целая эпоха в кинематографе и подобной уже никогда не будет. Творчество его довольно отчетливо делится на три периода. Первый — фильмы, условно говоря, начала пути — начиная с «Убийц» и заканчивая лентой «Ташкент — город хлебный». Второй начался с «Соляриса» и закончился «Сталкером». Третий — фильмы, снятые в Италии и Швеции.
Независимость на карте родины Независимость на карте родины 19.12.2016 Независимость — это постоянная величина существования живого организма. В музыке она сродни воздуху, переполняющему легкие вибрациями звукового непокоя. Мы выбрали три независимые творческие единицы, которые идут, не огладываясь. И цельно чувствуют себя в данный момент.
Кіно для стриманого єврооптимізму, або Європа, якої не знаємо Кіно для стриманого єврооптимізму, або Європа, якої не знаємо 12.12.2016 Слово «Європа» останніми роками не залишає в Україні байдужим майже нікого. У когось воно викликає гарячкову надію на магічне «пакращення», у когось — первісний жах перед ордами геїв у шкіряних бікіні.
Крутятся диски Крутятся диски 04.12.2016 Есть понятие группа, а есть совсем другое понятие — супергруппа, есть понятие альбом, а есть суперальбом.
Попередня програма XVI міжнародного книжкового ярмарку МЕДВІН: Книжковий світ» Попередня програма XVI міжнародного книжкового ярмарку МЕДВІН: Книжковий світ» 28.10.2016 4 – 6 листопада
НСК Олімпійський, зал № 2
ЖУРНАЛ «ШО». №9-10(131-132) 2016
тема ВБИЙ В СОБІ СТРАХ В начале июля в украинском сегменте фейсбука стартовал флешмоб с хештегом #ЯНеБоюсьСказать. Участницы акции, пережившие насилие, предельно откровенно рассказали свои истории, чтобы привлечь внимание общества к проблеме и помочь тем женщинам, которые прежде считали неуместным делиться своим травматическим опытом с окружающими.
9-10(131-132) 2016

шо смотреть

Под крышкой Гробмана в цвету
Михаил Гробман с самого начала заявил о себе как еврейский художник. Важным элементом его творчества является магический символизм, основанными на библейской символике, символике каббалы и магии...
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Маленькі
монстри
Коли дорослі знімають кіно для дітей, у них виходять чарівні, вигадливі та яскраві казки, сповнені добра й повчальної моралі. Але коли вони знімають кіно про дітей, картина одразу стає трохи менш ідилічною.
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шо слушать

Кайф Алексея Когана
Арт-директор Alfa Jazz Fest Алексей Коган — об отличиях шестого фестиваля от предыдущих, о причинах, по которым подобные мероприятия пока не могут проходить в других городах Украны
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3.7
Средняя: 3.7 (3 голосов)
(3)
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Артем Полежака
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Яскравий слемер, майстер епатажу, улюбленець публіки, активний учасник громадянських акцій. Людина, яка не боїться працювати із суржиком, матом і сленгом.
рейтинг:
5
Средняя: 5 (3 голосов)
(3)
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шо читать

Свидетель чупакабры
Беседуем с украинским прозаиком, поэтом, эссеистом, идеологом Станиславского феномена Владимиром Ешкилевым о фантастике и мейнстриме, тайных обществах, украинских топосах и общеевропейской традиции.
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Книжный
дозор
«По-моему, придумывать персонажей для лучшего понимания исторических фактов — все равно что подделывать доказательства», — утверждает Лоран Бине в книге со странным на первый взгляд названием...
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ШОИЗДАТ.№9-10(131-132) 2016

Королева рами

Коли темного листопадового ранку 1944 року Рудольф виїздив зі свого дому на вулиці Анталівській в Ужгороді, його переповнювало ейфорійне відчуття, ніби він усіх переграв. Чоловік енергійно крутив педалі велосипеда, намагаючись не порушувати світанкової тиші. Осінній холод додавав бадьорості, місто спало, або — навчене війною — вдавало, що спить, і самотній мандрівник упевнено розсікав сутінки бічних вулиць, оминаючи потенційні патрулі. Біля лісу на околиці міста його мав зустріти брат, метикуватий хлоп, якому вдавалося знайти себе за кожної влади. Ось і тепер він узявся допомогти з фальшивими документами, що мали уможливити Рудольфові втечу на Захід. Аґостон, так звали брата, вже встиг знюхатися не лише з офіцерами Красної Армії, а й навіть із нишпорками із НКВД, завоювавши їхню довіру розповідями про пересування мадярського війська. Так само, як колись мадярам, що прийшли в Ужгород на зміну чехословакам, виказував лояльних до Праги мешканців міста. Люди про нього злословили, але Рудольфу не залишалося іншого вибору, ніж вдатися до послуг брата, який у ті непевні часи міг залагодити будь-яку справу.

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21:22/14.11.2016 автор: Андрiй Любка (Ужгород)

Про таких кажуть: голі

фальшиві друзі і кохані

навіть фальшиві друзі перекладача
колись стають просто друзями:
   
ти кажеш «kochana» —
і в мені вибух показує шляпку гриба
я питаю, чи ти не п’яний?
чи ти знаєш, що українською означає це слово?
адже є ще «kochanie»
що казав мені вчора
як до зовсім маленької

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21:31/14.11.2016 автор: Любов Якимчук (Первомайськ)

Берегова лiнiя

* * * 

жінка з легкими повіками жінка з чіткими рухами
щодня рахує метеликів щоночі спілкується з духами
якби вона тільки бачила вогонь що в мені роздмухує

носить старі годинники не довіряючи жодному —
час протікає нею у забутті німотному…

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21:38/14.11.2016 автор: Дмитро Лазуткiн (Київ)

Двенадцать элегий

ЭЛЕГИЯ ПЕРВАЯ

Веришь ли, снова сквозь полупрозрачные облака
рассиялось бельмо луны ртутным светом, Господне око.
Жизнь ли сужается, как замерзающая река,
и становится твердью заснеженной, одинокой?

Или же кругозор налима, по глупости вмёрзшего в лед,
сжимается? Или ревниво рыбак проверяет снасти
для подлёдного лова? На автопилоте крейсирует ночной самолет.
В старости, говорят, утихают страсти:

лакомишься карамазовским коньячком со льдом,
переживаешь, что нет писем от взрослого сына.
Прибывает житейская мудрость, обустраивается дом,
подрастает высаженная осина.

Помнишь, был такой пожилой персонаж из отдаленной земли
Уц? Неудачник, зато непременный участник очных
ставок с Богом. Выздоровел от проказы. Перестал валяться в пыли.
Обзавелся новой семьей и т.д. — смотри известный первоисточник.

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21:43/14.11.2016 автор: Бахыт Кенжеев(г. Нью-Йорк)

Когда ее папуля заполз в ее кроватку

Вилка

Этот странный предмет, должно быть,
Выполз прямо из ада.
Он напоминает птичью лапу,
Заверченную вокруг шеи каннибала.

Пока держишь это в руке,
Пока втыкаешь это в кусок мяса,
Можно вообразить и всю птицу:
Ее голова, напоминающая твой кулак,
Огромна, лыса, бесклюва и слепа.

Из «Ранних избранных стихотворений»
(George Brazillier, 1999)

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21:49/14.11.2016 автор: Чарльз Симик (г. Стрэффорд, США)

смотреть&видеть видеоархив

13:21/23.05.2016 комментарии >>>(0)

звуки&паузы аудиоархив

15:44/21.06.2015 комментарии >>>(0)

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